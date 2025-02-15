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Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» и встретится с самаркандским

Товарищеские матчи Дубай, ОАЭ «Динамо» Москва – «Локомотив» – 10:00 «Пари НН» – «Енисей» – 16:30 «Локомотив» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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