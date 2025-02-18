Как сладко веянье зефира: лакомый промдизайн и деликатная ностальгия в «Обществе поощрения художеств»

«Общество поощрения художеств» предлагает публике окунуться в очень вкусное прошлое, а также обратиться к традициям ленинградской школы живописи, которая также стала символом тихих, спокойных, но очень ярких лет, когда зелень была сочнее, а цветы – ароматней.
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