Россия согласилась на размен Одессы? Даём подсказку. Она говорит: "Ж-ж-ж". Организатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев считает, что Одесса и Николаев в составе России - это вопрос безопасности Крымского полуострова.
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