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Победный бросок Джоша Харта и данк Скотти Барнса – в Топ-10 моментов матчей НБА 7 ноября

Победный бросок Джоша Харта и данк Скотти Барнса – в Топ-10 моментов матчей НБА 7 ноября

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 7 ноября. Топ-10 возглавили Джош Харт («Портленд») и Скотти Барнс («Торонто»).

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