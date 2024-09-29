Россиянам напомнили, что регистрация недвижимости через нотариуса занимает пять часов

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил, что процесс регистрации сделок с недвижимостью, если документы оформлены нотариусом, занимает всего несколько часов.
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