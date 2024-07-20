Российская сторона должна присутствовать на новом саммите по мирному урегулированию на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет издание «Страна.
Решение Зеленского по России обрадовало Шольца
Комментарии
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Сергей Андросов
Решала, блин, недоделанный!
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16 час.
михаил некрасов
Вот опять нашли способом Ьрояна Коня и одурачить и обмануть.. что самое интересное . Не гласно и тайно провели Трамп с Зеленский.. и так видно миновать КВПИТУЛЯЦИИ...??? ЧТО ПОХОЖЕ ОНИ НЕ СДАЛИСЬ.. А ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОССИИ ОСТАЛИСЬ.. ТРАМП И ВООБЩЕ США И НАТО ..на то и видиморешили МИРНЫМ ПУТЕМ.. ОБМАНУТЬ ПУТИНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ...
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16 час.
Стефания Новак
А шольца не интересует мнение России , согласна ли Россия говорить с Зе ?
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14 час.
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