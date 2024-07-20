Политика как он...
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Политика как она есть

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Решение Зеленского по России обрадовало Шольца

Решение Зеленского по России обрадовало Шольца

Российская сторона должна присутствовать на новом саммите по мирному урегулированию на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет издание «Страна.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Решала, блин, недоделанный!
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16 час.
михаил некрасов
Вот опять нашли способом Ьрояна Коня и одурачить и обмануть.. что самое интересное . Не гласно и тайно провели Трамп с Зеленский..  и так видно миновать КВПИТУЛЯЦИИ...??? ЧТО ПОХОЖЕ ОНИ НЕ СДАЛИСЬ.. А ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОССИИ ОСТАЛИСЬ.. ТРАМП И ВООБЩЕ США И НАТО ..на то и видиморешили МИРНЫМ ПУТЕМ.. ОБМАНУТЬ ПУТИНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ...
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16 час.
Стефания Новак
А шольца не интересует мнение России , согласна ли Россия говорить с Зе ?
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14 час.

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