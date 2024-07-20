Решение Зеленского по России обрадовало Шольца

михаил некрасов

Вот опять нашли способом Ьрояна Коня и одурачить и обмануть.. что самое интересное . Не гласно и тайно провели Трамп с Зеленский.. и так видно миновать КВПИТУЛЯЦИИ...??? ЧТО ПОХОЖЕ ОНИ НЕ СДАЛИСЬ.. А ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМА ДЛЯ РОССИИ ОСТАЛИСЬ.. ТРАМП И ВООБЩЕ США И НАТО ..на то и видиморешили МИРНЫМ ПУТЕМ.. ОБМАНУТЬ ПУТИНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ...