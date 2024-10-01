День 2 октября в истории

День среднего профессионального образования. Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов был установлен Указом Президента РФ от 25 июля 2022 года по предложению Минпросвещения РФ.
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