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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с середины апреля

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар торгуется выше 93 рублей. Аналитики связывают это с «неблагоприятным сочетанием нескольких факторов», среди которых — завершение налогового периода в апреле, а также продление требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

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