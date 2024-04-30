Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с середины апреля

Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 19 апреля, доллар торгуется выше 93 рублей. Аналитики связывают это с «неблагоприятным сочетанием нескольких факторов», среди которых — завершение налогового периода в апреле, а также продление требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.