Интересная жизнь с Vera Star Неожиданно набравший популярность кандидат в президенты РФ, Борис Надеждин, с большей долей вероятности, не будет допущен до выборов которые состоятся с 15 по 17 марта текущего года.
Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Арзамасцев
Так им и надо, русофобам, и Надеждину за приписки, и Эквадору за вредителей в бананах!
Ответить
9 час.
Николай Арзамасцев
Интересно, каким образом политэмигранты хотят на небольшом количестве участков зафиксировать очереди в последний день голосования? Своими телами или найдут местных долбоящеров?
Ответить
9 час.
Николай Арзамасцев
Специально пойду на голосование 17 марта к 12-00 с разводным ключом, что бы легче было при необходимости "расфиксировать" кого-нибудь.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии