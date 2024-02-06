Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Ну вот и все - выборы пройдут без Бориса Надеждина. В деле оказалась замешана Собчак

Интересная жизнь с Vera Star Неожиданно набравший популярность кандидат в президенты РФ, Борис Надеждин, с большей долей вероятности, не будет допущен до выборов которые состоятся с 15 по 17 марта текущего года.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Так им и надо, русофобам, и Надеждину за приписки, и Эквадору за вредителей в бананах!
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9 час.
Николай Арзамасцев
Интересно, каким образом политэмигранты хотят на небольшом количестве участков зафиксировать очереди в последний день голосования? Своими телами или найдут местных долбоящеров?
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9 час.
Николай Арзамасцев
Специально пойду на голосование 17 марта к 12-00 с разводным ключом, что бы легче было при необходимости &quot;расфиксировать&quot; кого-нибудь.
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9 час.

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