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Месси: «Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет?»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствовал, когда нападающий французской сборной Килиан Мбаппе на 118-й минуте добавленного времени сравнял счет в финале ЧМ-2022 и перевел игру в серию пенальти.

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