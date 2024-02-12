Месси: «Когда Мбаппе сравнял счет, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнет?»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что чувствовал, когда нападающий французской сборной Килиан Мбаппе на 118-й минуте добавленного времени сравнял счет в финале ЧМ-2022 и перевел игру в серию пенальти.