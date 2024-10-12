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Артисты НОВАТа представили в Бангкоке спектакль «Дон Кихот»

Артисты НОВАТа представили в Бангкоке спектакль «Дон Кихот»

Балетная труппа Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) показала в Бангкоке на сцене Культурного центра Таиланда классическую версию спектакля «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса, сообщает ТАСС.

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