Путин: трассой М-12 воспользовались 26 млн автомобилистов

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Трассой М-12 от Москвы до Казани за год воспользовались 26 миллионов автомобилистов, она оказалась востребована, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин во время открытия новых инфраструктурных объектов в российских регионах.