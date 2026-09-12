В небо Нью-Йорка взмыли два столба света в память о жертвах терактов 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Два луча света, повторяющие очертания разрушенных башен Всемирного торгового центра (ВТЦ), зажглись в Нижнем Манхэттене в память о погибших из-за терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года.
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