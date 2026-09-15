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Север Пресс

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Региональный стандарт минимальной обеспеченности КМНС дополнен на Ямале

Региональный стандарт минимальной обеспеченности КМНС дополнен на Ямале

На Ямале обновляют региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности северян, ведущих традиционный образ жизни.

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