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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Виннипега» о Хеллибаке: «Двери не закрыты. У него контракт еще на 5 лет. Но в конечном счете выбор за ним»

Генеральный менеджер « Виннипега » Кевин Чевелдэйофф высказался о ситуации с вратарем Коннором Хеллибаком .

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