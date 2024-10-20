Психология укрытия: почему мы избегаем реальности и что это значит

Почему мы избегаем реальности? Желание избежать реальности может быть вызвано различными факторами, включая: Стресс и тревога: Когда мы сталкиваемся с чрезмерным стрессом, мы инстинктивно ищем способы его снизить.
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