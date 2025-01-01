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Гроссмейстер Карякин назвал абсурдом двойную победу в финале ЧМ по блицу

Гроссмейстер Карякин назвал абсурдом двойную победу в финале ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал решение Международной шахматной федерации (FIDE) присудить победу сразу двум финалистам чемпионата мира по блицу россиянину Яну Непомнящему и норвежцу Магнусу Карлсену.

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