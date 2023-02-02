Театр абсурда

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Выгодные рубежи

Выгодные рубежи

В последнее время в докладах генерала Конашенкова о ходе спецоперации (крупнейшей на территории Европы со времен Второй мировой) стали регулярно повторяться сообщения о том, что российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи.

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