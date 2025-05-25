Есть за двоих: безумные рецепты от беременных женщин в фотографиях

Если вы беременная женщина или же вам просто интересно взглянуть на те безумные сочетания продуктов, которые приходят в голову дамам во время беременности, то фотопроект Eating For Two («Есть за двоих») как раз для вас.
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