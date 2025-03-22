БлокнотРУ «Султан всея Турции» Реджеп Тайип Эрдоган решил закрутить гайки в стране, окрыленный победой в Сирии.
Думаете, в Турции всё закончилось? Эрдоган позвал Путина, а в стране «цветная революция»
Комментарии
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св
спивак виктор
пущай грызут друг друга,то пидо эвропе надо переживать ибо газ может исчезнуть в трубах и опа тебе европа,норвегия всех не потянет ! и анкара без газа шальных денег и от аэс аккуя не получат ничего!
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
хорошо бы османам дать гражданскую войну, как эти быдлы организовали в Сирии.
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26 мин.
Vladimir Lioubimcev
Так в Турции сейчас один-в-один, как было в Киеве в 2013-2014 г.г. на "майдане": КАСТРЮЛИ, УЖИМКИ И ПРЫЖКИ... Американцы особо не заморачиваются в вариантах госпереворотов... Олин раз прошло - пройдет еще сколько раз? Народ-то - ТУПОЙ!...
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24 мин.
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