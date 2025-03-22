Думаете, в Турции всё закончилось? Эрдоган позвал Путина, а в стране «цветная революция»

св спивак виктор пущай грызут друг друга,то пидо эвропе надо переживать ибо газ может исчезнуть в трубах и опа тебе европа,норвегия всех не потянет ! и анкара без газа шальных денег и от аэс аккуя не получат ничего!

ВУ Варлам Устрялов хорошо бы османам дать гражданскую войну, как эти быдлы организовали в Сирии.