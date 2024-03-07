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Районная неделя

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Трамваи четырех маршрутов от метро «Войковская» начали ходить в обычном режиме

С 7 марта трамваи №23, 27, 29 и 30 между метро «Войковская» и «Дмитровская» ходят в обычном режиме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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