Трамваи четырех маршрутов от метро «Войковская» начали ходить в обычном режиме

С 7 марта трамваи №23, 27, 29 и 30 между метро «Войковская» и «Дмитровская» ходят в обычном режиме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.