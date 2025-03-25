Пусть новый день вам радость принесет! Поменьше негатива и хлопот. Пускай сегодня будет лучше чем вчера Улыбок, счастья, нежности, добра!.
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Пусть новый день вам радость принесет! Поменьше негатива и хлопот. Пускай сегодня будет лучше чем вчера Улыбок, счастья, нежности, добра!.