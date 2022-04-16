Культурология.рф

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Кино: Кого звезда сериала «Не родись красивой» винит в распаде первой семьи, и Почему теперь не хочет выходить замуж

Кино: Кого звезда сериала «Не родись красивой» винит в распаде первой семьи, и Почему теперь не хочет выходить замуж

Жизнь Ольги Ломоносовой полна несостоявшихся планов и неожиданных поворотов. Она не собиралась становиться актрисой, в театральном не подавала особых надежд, не хотела сниматься в сериале, который, в результате, её прославил.

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