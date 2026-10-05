Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Андрей Ваджра: Трамп отправил Зеленского в Москву, а тот обиделся и попросил у Европы денег

Андрей Ваджра: Трамп отправил Зеленского в Москву, а тот обиделся и попросил у Европы денег

Почему встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке завершилась без единого конкретного обещания, если Киев так надеялся на прорыв? Как коррупционные схемы на военных поставках превратили помощь Запада в источник личного обогащения украинских элит? Как исчезновение миллиардов долларов совмещается с требованиями Киева дать ещё, если предыдущие суммы так и не найдены? И почему украинские власти продолжаю… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым