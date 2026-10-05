Почему встреча Трампа и Зеленского в Нью-Йорке завершилась без единого конкретного обещания, если Киев так надеялся на прорыв? Как коррупционные схемы на военных поставках превратили помощь Запада в источник личного обогащения украинских элит? Как исчезновение миллиардов долларов совмещается с требованиями Киева дать ещё, если предыдущие суммы так и не найдены? И почему украинские власти продолжаю… Читать далее: https://govorit.