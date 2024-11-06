Я ревную, когда муж уходит на вахту

ВераВерная

Недавно вы узнали, что ваш муж на вахтах активно общается с девочками... Откуда узнали-то? По телефону мужа шаритесь? Так переписываться ещё не значит перепихиваться. Заняться вам нечем, ребенка родили бы, вот и мысли в другом направлении будут работать.