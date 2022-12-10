КВЦ «Патриот» отмечает седьмую годовщину со дня образования

История Конгрессно-выставочного центра «Патриот» берёт своё начало с 16 июня 2015 года, когда на его территории открылся первый Международный военно-технический форум «Армия-2015».
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