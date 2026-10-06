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Регионы России

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Карлос Алькарас выиграл турнир ATP в Токио, победив Иржи Легечку

Карлос Алькарас выиграл турнир ATP в Токио, победив Иржи Легечку

В финальном матче турнира ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships в Токио испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над чехом Иржи Легечкой со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

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