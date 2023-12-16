Шестой школьный день.День здоровья и правопорядка.

Мероприятия, проведенные в шестой школьный день (09.12.2023г.)в ГУО ´Брожская средняя школа Бобруйского района´9 декабря 2023 года в ГУО ´Брожская средняя школа Бобруйского района´ прошёл традиционный День здоровья и правопорядка ´В здоровом теле здоровый дух´.