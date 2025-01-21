🌲 В Симферополе новогодние ёлки перерабатывают в эфирные масла и гидролат Сперва хвойные деревья измельчают, а после — выделяют косметическое сырьё под воздействием высоких температур.
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🌲 В Симферополе новогодние ёлки перерабатывают в эфирные масла и гидролат Сперва хвойные деревья измельчают, а после — выделяют косметическое сырьё под воздействием высоких температур.