Всегда ли стоит проявлять недовольство в его крайней форме и может ли чувство гнева быть полезным для здоровья.

﻿﻿Гнев – это эмоция, которая любит эффектные проявления. Еще секунду назад мы готовы были заплакать от отчаяния или просто позеленеть от зависти, но уже из глаз летят искры, руки тянутся к чему-то тяжелому, а язык не собирается оставаться за зубами.