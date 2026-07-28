Аршавин о нападающем, который ему нравится в «Спартаке» - втором клубе РПЛ по качеству состава. И посоветовал, как стать первым!

«После ухода Сперцяна из «Краснодара» я ставлю «Спартак» на второе место в чемпионате после «Зенита» по качеству состава, - заявил заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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