Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Аршавин о нападающем, который ему нравится в «Спартаке» - втором клубе РПЛ по качеству состава. И посоветовал, как стать первым!

Аршавин о нападающем, который ему нравится в «Спартаке» - втором клубе РПЛ по качеству состава. И посоветовал, как стать первым!

«После ухода Сперцяна из «Краснодара» я ставлю «Спартак» на второе место в чемпионате после «Зенита» по качеству состава, - заявил заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии