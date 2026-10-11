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Татар-информ

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Поставлять российский дизель на мировой рынок будут отдельные компании по квотам

Поставлять российский дизель на мировой рынок будут отдельные компании по квотам

Поставлять российское дизельное топливо на экспорт после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа разрешат отдельным нефтяным компаниям по квотам.

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