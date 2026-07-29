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НОК Украины подал апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав ОКР

НОК Украины подал апелляцию в CAS на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК Украины) начал в Спортивном арбитражном суде (CAS) процедуру обжалования решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

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