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Колосков о российских флагах на Евро-2024: «Это говорит о том, что в Европе верят в Россию и любят ее. У нас товарищей и друзей в мире гораздо больше, чем врагов»

Напомним, на матче открытия Евро-2024 болельщики вывесили российские флаги. В первом тайме за воротами сборной Шотландии, игравшей с Германией на «Альянц Арене», были размещены два полотнища с белой, синей и красной полосами.

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