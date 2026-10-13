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МВД: лишённым прав водителям необходимо сдать экзамен на знание ПДД

МВД: лишённым прав водителям необходимо сдать экзамен на знание ПДД

Водителям, которых лишили прав, для их возврата необходимо сдать экзамен на знание ПДД. Кроме того, может потребоваться заплатить наложенные штрафы и пройти медицинскую комиссию.

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