Судьбоносное полнолуние в Деве 2024: какие перемены оно принесет вашему знаку зодиака Юлия ПономареваПолнолуние в знаке Девы, ожидающее нас 25 марта 2024 года, принесет множество перемен и вызовов для каждого знака зодиака.