«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова и ее муж заключили брачный договор

Телеведущая Анфиса Чехова и ее муж, продюсер Александр Златопольский заключили брачный договор. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в личном блоге в соцсети, показав видео с подписанием бумаг в нотариальной конторе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Крыму задержали...
- JF Встречу лидеров Р...
- JF «Постоянно просил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым