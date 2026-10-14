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Пятый канал

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«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова и ее муж заключили брачный договор

«Всякое может случиться»: Анфиса Чехова и ее муж заключили брачный договор

Телеведущая Анфиса Чехова и ее муж, продюсер Александр Златопольский заключили брачный договор. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в личном блоге в соцсети, показав видео с подписанием бумаг в нотариальной конторе.

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