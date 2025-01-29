Ближайший к Шойгу генерал раскрыл самые "жесткие тайны" Тимура Иванова: Заговорили о секретности. Гособвинение сделало заявление

Градус вокруг ареста "гламурного генерала" Тимура Иванова продолжает нарастать, в то время как следствие проводит новые проверки, находит новые улики, как, например, целый арсенал в его доме, или допрашивает новых свидетелей.
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