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Царьград

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Ближайший к Шойгу генерал раскрыл самые "жесткие тайны" Тимура Иванова: Заговорили о секретности. Гособвинение сделало заявление

Ближайший к Шойгу генерал раскрыл самые "жесткие тайны" Тимура Иванова: Заговорили о секретности. Гособвинение сделало заявление

Градус вокруг ареста "гламурного генерала" Тимура Иванова продолжает нарастать, в то время как следствие проводит новые проверки, находит новые улики, как, например, целый арсенал в его доме, или допрашивает новых свидетелей.

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Комментарии
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Амара Карпова
Смертную казнь надо вернуть для таких чудовищ как тимур🤮💯оленевод тоже преступник💯🤬
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20 час.
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