Продолжаем осваивать работу с ИИ без курсов и учителей

Расширенные возможности и уникальные стратегии работы с ИИ (ЧАСТЬ 3) В первой и второй частях мы рассмотрели базовые принципы работы с ИИ, включая создание запросов, эксперименты, творческие подходы и интеграцию ИИ в повседневную жизнь.
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