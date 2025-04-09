Продолжаем осваивать работу с ИИ без курсов и учителей

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Расширенные возможности и уникальные стратегии работы с ИИ (ЧАСТЬ 3) В первой и второй частях мы рассмотрели базовые принципы работы с ИИ, включая создание запросов, эксперименты, творческие подходы и интеграцию ИИ в повседневную жизнь.