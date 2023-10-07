Макрон и Мелони спровоцировали скандал на саммите в Гранаде — Bloomberg

Дипломатический скандал начался на неформальном саммите в испанской Гранаде из-за президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, сообщил 6 октября Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
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