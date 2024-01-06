Театр абсурда
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Театр абсурда

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ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

Пашинян решил устроить любимый фокус, который с 2004 года мы наблюдали в исполнении совсем другой страны, слишком хорошо нам известной сегодня.

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Комментарии
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sergo galin
а вы русский ? к чему этот высер?
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12 час.
В К
Что болтом мы не достанем, то мы яйцами добьём!
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12 час.
Игорь Кузнецов
Если Вас интересует - отец из рорда казаков, но родился в Казахстане - предков отселили. Мать - из-под Смоленска. Любопытство Ваше удовлетворил? Но Вы не ответили на мой вопрос. Сейчас, после распада сначала Российской империи, а потом и СССР, нужно проводить не &quot;политику силы&quot;, а взаимовыгодного сотрудничества. СВО - вынужденная мера после игнорирования наших предложений в декабре 2021 к США и НАТО. А укронацисты понадеялись на Запад и зря. Они - &quot;разменная монета&quot;. Полагаю Пашинян это понимает, если хочет и дальше руководить Арменией.
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10 час.

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