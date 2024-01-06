ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

Игорь Кузнецов

Если Вас интересует - отец из рорда казаков, но родился в Казахстане - предков отселили. Мать - из-под Смоленска. Любопытство Ваше удовлетворил? Но Вы не ответили на мой вопрос. Сейчас, после распада сначала Российской империи, а потом и СССР, нужно проводить не "политику силы", а взаимовыгодного сотрудничества. СВО - вынужденная мера после игнорирования наших предложений в декабре 2021 к США и НАТО. А укронацисты понадеялись на Запад и зря. Они - "разменная монета". Полагаю Пашинян это понимает, если хочет и дальше руководить Арменией.