Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 731 подписчик

"Сейчас русские сами боятся киргизов". Скандал в московской бане вывел на след Вашингтона

"Сейчас русские сами боятся киргизов". Скандал в московской бане вывел на след Вашингтона

Царьград Фото: Царьград Скандал в московской бане с гражданами Киргизии вывел на след Вашингтона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Перед 9 мая твари мигрантские провокации устраивают!
Ответить
1 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
Ответить
1 час.
Alex Nемо
То ли ещё будет...
Ответить
33 мин.
наверх