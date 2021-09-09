Скрывавшихся несколько месяцев налётчиков на отделение почты в Крыму полиция задержала на Северном Кавказе

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из Симферопольского района при содействии оперативников МВД России и коллег из УФСБ задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты, совершенном в апреле текущего года в Симферопольском районе.