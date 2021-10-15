«Это сильно раздражает»: Путин и Си Цзиньпин разозлили королеву Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II обвинила лидеров РФ и КНР в пустых обещаниях. По словам королевы, её «раздражает», что Владимир Путин и Си Цзиньпин до настоящего времени не подтвердили своё участие в конференции по изменению климата, который пройдет в Глазго.