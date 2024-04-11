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Вечерний Новосибирск

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В МВД подтвердили задержание бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске

В МВД подтвердили задержание бывшего главного борца с коррупцией в Новосибирске

Задержание полковника связано с получением им взятки за крышевание игорного бизнеса в Новосибирске, которую он получил, занимая должность главного борца с коррупцией в столице Сибири.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Занимая должность борца с коррупцией в столице Сибири он в ней и участвовал. Это сегодня хорошо показано в фильмах &quot;Шеф&quot; и других. Всё взято из жизни. И он смотрел эти фильмы и в душе ухмылялся. В том что нет борьбы с коррупцией виновато Правительство, а Путин всё видит, но мер не принимает. А эти показушные посадки для публики и ничего не меняют. Противно господа ведь вы убиваете этим державу! Те кто должен бороться, тот и ворует и взятки берёт! Позор вам!!!
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