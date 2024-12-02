В Кировграде прошел слет отрядов ЮИД «Кубок знатоков ПДД»

МОтд МВД России Кировградское Brisper27 ноября в Центре детского творчества имени Е.И. Порошина состоялся III Муниципальный слет отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) Кировградского городского округа «Кубок знатоков ПДД».
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