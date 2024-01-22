Лукашенко приказал «дружить с Китаем» в производстве авто и не «растопыриваться»

Во время посещения предприятия «Белджи» в Борисовском районе белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства и профильного министерства страны «кровь из носа» удовлетворить спрос населения на местные автомобили, передает агентство БелТА.
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