Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Янки, гоу хоум!

Янки, гоу хоум!

США подтвердили, что начинают вывод войск из Нигера под давлением местных властей, которые вслед за французами, начали изгнание американцев.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Но ряд ошибок Госдепа ускорил процесс - во время последних переговоров представители Госдепа пытались давить на военных и угрожать им, после чего те просто послали американцев лесом и потребовали от них убираться из страны.&quot; ...................... а штаты по другому вести &quot;переговоры&quot; уже не умеют, разучились за 33 года (снятие флага СССР и поднятие триколора 26 декабря 1991 года) своих победных демаршей. А теперь наступил совсем другой период и межгосударственных отношений и финансовых что для них более важно. Ну если верхушка США, Британии и ЕС не способны эволюционировать в новом мире то пора умирать..... новые неандертальцы! Вперед на компост.
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