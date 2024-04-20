Янки, гоу хоум!

Дмитрий Гурин

"Но ряд ошибок Госдепа ускорил процесс - во время последних переговоров представители Госдепа пытались давить на военных и угрожать им, после чего те просто послали американцев лесом и потребовали от них убираться из страны." ...................... а штаты по другому вести "переговоры" уже не умеют, разучились за 33 года (снятие флага СССР и поднятие триколора 26 декабря 1991 года) своих победных демаршей. А теперь наступил совсем другой период и межгосударственных отношений и финансовых что для них более важно. Ну если верхушка США, Британии и ЕС не способны эволюционировать в новом мире то пора умирать..... новые неандертальцы! Вперед на компост.