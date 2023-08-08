Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Прощенко
    20 лет этим ублюдкам не меньше. Пусть гниют твари«Это фиаско»: изб...
  • Александр Львов
    Лях,ты,ни чего не попутал?Скоро вернётесь под крыло РФ,тогда и узнаешь цену свободы!!¡Бывший президент ...
  • галина
    Все хорошо прекрасная маркиза.Вице-премьер прав...

Разработчик БМП «Манул» прорабатывает вариант оснащения машины боевым модулем «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой

Разработчик БМП «Манул» прорабатывает вариант оснащения машины боевым модулем «Эпоха» с 57-мм автоматической пушкой

Новая перспективная боевая машина пехоты "Манул", разработку которой ведет Курганское СКБМ (Специальное конструкторское бюро машиностроения), может получить боевой модуль "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх