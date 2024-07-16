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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отар Кушанашвили: «Из укрытия выходят богатыри с надписью «Персона года, мы с тобой!» Вчерашним жестом вы спасли меня. Я этого никогда не забуду»

На вчерашний финал МФЛ игроки 2Drots и судьи вышли в футболках с фото Отара и подписью «Персона года, мы с тобой!».

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